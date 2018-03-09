Полузащитник Виктора Цыганкова в результате голосования признали лучшим игроком первых матчей 1/8 финала Лиги Европы, передает со ссылкой на .

Кроме Цыганкова в голосовании на сайте были представлены Генрих Мхитарян (Арсенал), Валон Бериша (Зальцбург) и Марсело (Лион), сообщает sportarena.com.

Украинец набрал 60% голосов и стал лучшим по итогам игрового дня. Цыганков в матче против Лацио сначала забил сам, а затем помог отличиться Мораесом.

Киевляне на выезде сыграли 2: 2.

Два гола-красавца от игроков киевского "" принесло их футбольному клубу очень важную ничью. Против киевлян сыграли почти все лучшие игроки "Лацио". В частности, главные "звезды" - форвард Иммобиле и полузащитник Сергей Милинкович-Савич. Не было только основного плеймейкера Луиса Альберто и капитана команды 33-летнего Пароло.

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