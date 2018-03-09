"Интонации Тины Кароль". Обнародована полная версия фильма о Тине Кароль. Видео
09.03.2018 18:34
Украинская певица Тина Кароль представила фильм "Интонации Тины
Кароль". Видео разместили на канале певицы в YouTube. Фильм состоит
из откровенного интервью певицы и вижуал-альбома, в котором
представлены клипы на новые песни. "Тина впервые затронула темы, на
которые раньше не решалась говорить, и обнажила душу в чувственных
музыкальных видео. После этого фильма ваше представление о том, кто
такая Тина Кароль, изменится навсегда", – говорится в описании
фильма. В ленте звучат песни “Дикая вода”, “Мужчина моей мечты”,
“Все во мне”, “Космiчнi почуття”,“Внезапно”, “Земля”, “Шаг, шаг”,
“Перечекати”. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
| Тина Кароль поделилась откровениями в новом фильме Фото:
ТИНА КАРОЛЬ / Facebook видео Видео:
TinaKarol / YouTube