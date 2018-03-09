Украинская певица Тина Кароль представила фильм "Интонации Тины Кароль". Видео разместили на канале певицы в YouTube. Фильм состоит из откровенного интервью певицы и вижуал-альбома, в котором представлены клипы на новые песни. "Тина впервые затронула темы, на которые раньше не решалась говорить, и обнажила душу в чувственных музыкальных видео. После этого фильма ваше представление о том, кто такая Тина Кароль, изменится навсегда", – говорится в описании фильма. В ленте звучат песни “Дикая вода”, “Мужчина моей мечты”, “Все во мне”, “Космiчнi почуття”,“Внезапно”, “Земля”, “Шаг, шаг”, “Перечекати”. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Тина Кароль поделилась откровениями в новом фильме Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook видео Видео: TinaKarol / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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