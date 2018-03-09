Глава немецкого правительства также отметила солидарную международную позицию по данной проблеме, включая поддержку санкций

Об этом она заявила в пятницу в Мюнхене, где посетила Международную выставку ремесел, сообщает собственный корреспондент " Укринформа " в Германии.

"Проблеск надежды, я могу это сейчас так назвать", - сказала Меркель.

Она подчеркнула, что впереди еще много работы, которую нужно продолжать, но добавила, что "было бы замечательно, если бы удалось снять напряженность". Глава немецкого правительства также отметила солидарную международную позицию по данной проблеме, включая поддержку санкций.

Ранее в этот день официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, комментируя перспективу такой встречи, заявила, что Германия "вместе с другими партнерами всегда призывала КНДР принять предложение со стороны США".

Дипломат также сказала, что федеральное правительство приветствует недавние усилия относительно межкорейского диалога, но предложила теперь посмотреть, "пойдут ли по словам дела". На сегодня, по ее словам, нет официальных заявлений со стороны руководства КНДР о том, что оно "действительно готово к радикальному изменению курса". "Разумеется, мы бы приветствовали готовность КНДР к серьезному диалогу по поводу ее противозаконной атомной и ракетной программы", - добавила представитель внешнеполитического ведомства ФРГ. Первым необходимым шагом на пути к переговорам был бы отказ Пхеньяна от проведения ядерных испытаний, сказала Адебар.

Напомним, 5 и 6 марта в Пхеньяне состоялись переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына с начальником Управления национальной безопасности Республики Корея Чон Ый Ионом и директором Национальной службы разведки Со Хуном. После этого появились новости о том, что первый контакт на высшем уровне между КНДР и США может состояться в ближайшее время, еще до лета.