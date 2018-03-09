|В зоне АТО погиб боец полка "Азов" Луговский
|09.03.2018 18:42
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https://www.facebook.com/politicalpartynationalcorps/posts/1568156613300531
Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила, что воин погиб ночью 9 марта от выстрела снайпера.Луговский родился в 1994 году в Червонограде Львовской области. Он был военнослужащим воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Он был активным участником Революции достоинства, участвовал в боях за Иловайск.Волонтер Роман Синицын назвал Луговского одним из лучших разведчиков "Азова"."Баррет постоянно где-то ходил со своей группой в серой зоне. То минировал, то выслеживал, лежал днями в "лежках", возвращался с трофеями. На войне с первых дней. "Донбасс", Иловайск, затем "Азов". О Баррете ходил легенды даже в полку, между своих. О результатах, об операциях. В секторе его группу знали все", – написал Синицын на своей странице в Facebook.
https://www.facebook.com/romabra/posts/10204037849342667
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