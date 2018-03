Барак Обама с супругой Мишель ведут переговоры с Netflix о собственном шоу Американская развлекательная компания готова заплатить экс-президенту и его жене за эксклюзивный контент, который издание называет «вдохновляющими историями». Бывший президент США Барак Обама ведет переговоры с компанией Netflix по поводу запуска собственного шоу, сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники, информирует svodka.net. Отмечается также, что в переговорах участвует Мишель Обама. Netflix готов заплатить Обаме и его жене за эксклюзивное шоу, которое будет доступно только на стриминговом сервисе компании (в данный момент он насчитывает около 118 миллионов подписчиков по всему миру). По имеющимся данным, Обама не собирается использовать свое шоу как инструмент для критики политического курса действующего президента США Дональда Трампа. Читайте: Трамп отменил визит в Великобританию: не понравилось новое здание посольства В издании рассказали, что экс-президент хотел бы посвятить свое шоу «вдохновляющим историям». Темами шоу могут стать ключевые проблемы, которым Обама уделял внимание, будучи президентом: здравоохранение, миграционная политика, избирательное право, изменение климата, а Мишель могла бы вести передачу о правильном питании. Супруги так же могут стать ведущими документальных или игровых шоу, «которые отвечают их взглядам и ценностям», указывает The New York Times. Cумма, о которой идет речь в контракте, не разглашается. Количество серий и их формат будущего шоу пока не определен. Ранее сообщалось, что Барак и Мишель Обама написали две отдельные книги своих воспоминаний и получат рекордную сумму за их публикацию. Обама сообщил о желании работать с молодежью. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/



