Задержание переговорщика Владимира Рубана с арсеналом оружия, который он вез с оккупированного Донбасса на свободную территорию Украины, — не случайность, а результат спецоперации, готовившейся в течение девяти месяцев. В деле должны состояться новые задержания, а к подготовке терактов на украинской территории причастна Россия.

Об этом рассказал в блиц-интервью изданию заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

— 8 марта произошло резонансное событие, которое всколыхнуло украинское информпространство. В Донецкой области задержан руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан. Как прокомментируете это событие?

— Это, я надеюсь, не окончательный, но промежуточный конец очень удачно проведенной спецоперации, которую реализовывала Служба безопасности вместе с другими спецподразделениями (военная контрразведка и Главное управление разведки). И вот мы видим промежуточный конец. Потому что я полагаю, что за этим человеком должна стоять организация. И я надеюсь, что задержание ждет еще определенных лиц.

— Другие имена назвать можете?

— Говорить об этом еще рано.

— А сколько времени готовилась эта спецоперация?

— 9 месяцев. И это не случайность. Сначала казалось — «ой, ехал, ехал, и вдруг заглянули, а там: «Мама дорогая!». А это реально была спецоперация.

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— На суде Рубан заявил, что он — лишь водитель грузовика, который якобы перевозил мебель.

— А что ему еще заявлять? Наверное, 100 процентов людей на его месте заявили бы то же самое.

— А информация о терактах, которые готовились против первых лиц государства (с помощью оружия, которое вез Рубан, — «Апостроф»)? Как это прокомментируете?

— Да, это соответствует действительности.

— Причастен ли к этому российский агрессор, военные которого присутствуют на Востоке Украины?

— Вне всякого сомнения. Я много раз говорил, что все радикальные силы, и это касается не только Украины, но и любой страны даже не только Европы, всегда находятся в поле зрения разного рода спецслужб. И совершенно реально и понятно, что через ряд посредников ФСБ или ГРУ работают, в том числе, и с нашими радикалами. И это абсолютно нормальная практика для подавляющего большинства спецслужб мира.

Почему их выбор пал именно на Рубана?

— Мне сложно ответить на этот вопрос.

— На протяжении какого периода времени ожидать дальнейших действий?

— Спрогнозировать я не могу, это работа спецслужб. Я не вмешиваюсь в их деятельность, но в случае необходимости помогаю. И могу сказать, что я был очень приятно удивлен, когда узнал, что эту операцию реализовал человек, с которым я вместе с 2014 года провел уже не одну спецоперацию.

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