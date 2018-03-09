Российский президент Владимир Путин скорее только и дальше будет продолжать политику разжигания кровопролитных конфликтов и шантажа.

Об этом в колонке для «Апострофа» пишет военный обозреватель, главный редактор сайта «Информационное сопротивление» Юрий Карин, информирует svodka.net.

«Призыв представителя Госдепа США Курта Волкера усилить антироссийские санкции за оккупацию Крыма – это четкий сигнал о недоговорибельности РФ в мирном урегулировании ситуации в Украине. Поэтому каких-то послаблений от агрессора ждать не следует. Если Путин и намерен будет пойти на уступки Западу, то в первую очередь будет «сливать» своих закадычных дружков Асада, Ына или Хаменеи. И в то же время гибридными способами создавать новые очаги кровопролития для продолжения шантажа. Нам остается только гадать, где рванет в очередной раз – на Балканах, в Афганистане или в Ливии…», — считает обозреватель.

По его словам, Россия продолжит использовать все доступные способы для дестабилизации ситуации в мире, так как у Путина попросту нет других методов.

«В условиях санкций и тотальной российской коррупции Путин только с помощью угроз и шантажа может остаться у власти на очередной срок и пытаться ее сохранить в течение последующих шести лет», — уверен Карин.

В качестве примера он приводит недавнее обращение президента РФ к Федеральному собранию, во время которого было представлено новое ядерное оружие.

«В заявлениях МИДа и самого Путина четко читалось, что бравурный посыл был предназначен для внутреннего потребителя и носил исключительно предвыборный характер с целью мобилизации электората. Равно как и вброшенный тезис о том, что страна выбирает не президента, а главнокомандующего», — отмечает обозреватель.

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