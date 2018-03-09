Задержанный глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан работал не на Украину, а на Россию и непризнанные "республики", где считался "своим человеком", заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" руководитель центра "Патриот" Олег Котенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Котенко: Несмотря на запрет въезжать на оккупированные территории, он продолжал туда ездить Фото: Олег Котенко / Facebook "Почему Рубан отправился на пропускной пункт? Снег. По протоптанным прежде дорожкам и обходными путями нельзя было пробраться. Причем он понимал, что его ведут и задержат. Благодаря СМИ и блогерам эта тема получила серьезную огласку. Теперь у Медведчука (лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. – ), для которого это тоже удар, практически нет шансов вытащить Рубана. Мы общаемся с сотрудниками погранслужбы. Вопрос задержания Рубана пытались замять на месте, но пограничники в пункте пропуска ответили отказом", – сказал волонтер.По его словам, обмены удерживаемыми лицами, в которых принимал участие Рубан, были невыгодны украинской стороне. "Рубан не влияет на процесс обмена удерживаемыми лицами с 2014 года. Он выезжал на переговоры и договаривался до того, как начала работать минская группа. После вступления в силу "Минска" он оказался на одном поле с Медведчуком, который тоже отвечал за этот вопрос. Когда последовала команда российских спецслужб, Рубан постепенно перестал этим заниматься. После обмена 26 декабря 2014 года, который якобы организовал Медведчук, Рубан вообще пропал из поля зрения. Поэтому его участие во всех этих процессах сильно преувеличено. Когда мы обменивали людей, то отдавали пять-семь человек, а забирали с той стороны 10. То есть мы всегда были в плюсе. У Рубана же было все наоборот – он вез на обмен 10 сепаратистов, а забирал лишь пять наших. И уже тогда закрались сомнения, что человек как-то не так работает", – подчеркнул Котенко.Он отметил, что в интервью российским телеканалам Рубан рассказывал, "как хорошо жить в "ДНР"."Вспомните "заблудившихся" десантников, снайперов. Они потом каким-то образом оказывались на обмене. Хотя нам за одного такого россиянина удавалось "выторговать" до 10 наших ребят. Получается, Рубан работал не на Украину, а на Россию и непризнанные "республики". Там он был своим человеком. Я сначала думал, что в его случае в первую очередь речь идет о финансовой составляющей. Ведь он на этом немного подзарабатывал. Но в 2015 году мы поняли, что ему открыты такие пути, куда другие пройти не могут. Я уже не говорю о том, что он, не скрываясь, сидел в гостиницах с боевиками и водку с ними пил. Он давал интервью российским каналам: мол, как плохо в Украине и как хорошо жить в "ДНР", – заявил волонтер.По его мнению, внефракционный нардеп Надежда Савченко, которая хотела взять Рубана на поруки, работает с ним "в одной паре"."Савченко и Рубан работают в одной паре. Правда, кураторы у них могут быть разные. В свое время Рубан передавал Савченко якобы списки удерживаемых лиц. На самом деле они больше были похожи на какие-то записки. Там гораздо больше людей должно было быть. Оставаясь на одном поле с Медведчуком, ему не удавалось оставаться в тренде по теме заложников. Поэтому его "перевели". Рубан работал на спецслужбы РФ. Общаться с кураторами ему было проще на территории "ЛДНР". Несмотря на запрет въезжать на оккупированные территории, он продолжал туда ездить. Ему говорили, что делать, – он это и выполнял. То, на чем его сейчас поймали, глупо и тупо", – резюмировал Котенко.8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По словам генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было случайным.Сотрудники СБУ обыскали квартиру жены Рубана.Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Рубан заявил в суде, что не знал о наличии оружия в мебели, которую он перевозил. По словам подозреваемого, автомобиль "принадлежит старшему офицеру Кедру".Шевченковский райсуд Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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