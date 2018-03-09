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Ирина Геращенко о Рубане: Боевики не скрывали своего дружественного отношения к "переговорщику" и заявляли, что хотят иметь дело с ним
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09.03.2018 19:06
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Боевики на Донбассе ни разу не допустили к украинским заложникам
представителей Красного Креста и омбудсмена, в то время как в
камеры часто допускали лидера "Офицерского корпуса" Владимира
Рубана, отметила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Геращенко:
В камеры часто допускали этого "переговорщика" Фото: Iryna
Gerashchenko / Facebook "Несмотря на все наши усилия, боевики ни
разу не допустили к заложникам в ОРДЛО представителей МККК
(Международный комитет Красного Креста. – ),
омбудсмена, зато в камеры часто допускали этого "переговорщика" и
одного народного депутата. Боевики уже два года не дают заложникам
позвонить семьям, зато "переговорщику" часто позволяли снимать
ребят и потом демонстрировать те интервью в эфире", –
рассказала она.По словам политика, боевики на переговорах в Минске
не скрывали дружественного отношения к Рубану."Неоднократно
публично делали заявления, что хотят иметь дело именно с ним, и
озвучивали его фамилию (и еще пару других интересных фамилий), как
тех персон, которых они бы предпочли видеть в группе и с какими бы
они хотели иметь дело", – отметила Геращенко.Она также
обратила внимание, что в 2016 году руководитель "Офицерского
корпуса" требовал без вынесения приговора передать РФ в обмен на
украинскую летчицу Надежду Савченко задержанных на Донбассе
российских военнослужащих Евгения Ерофеева и Александра
Александрова."Украинская власть, несмотря на огромное давление, в
том числе одной фракции, тогда заняла жесткую позицию, что дело
российских бойцов, приехавших убивать украинцев, должно быть
рассмотрено в суде, и только после приговора суда они могут быть
помилованы и переданы России", – подчеркнула политик.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1646478192106654
8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно
о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном
пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел
отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на
подконтрольную Киеву территорию.По словам генпрокурора Юрия
Луценко, задержание Рубана не было случайным.Сотрудники Службы
безопасности Украины (СБУ) обыскали квартиру жены Рубана.Подозрение
задержанному объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с
оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258
(террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан
планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной
Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на
жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова,
экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра
Турчинова.Рубан заявил в суде, что не знал о наличии оружия в
мебели, которую он перевозил. По словам подозреваемого, автомобиль
"принадлежит старшему офицеру Кедру".Шевченковский райсуд Киева
арестовал его на 60 дней без права выхода под залог.Глава СБУ
Василий Грицак рассказал сегодня, что в ноябре 2017 года Рубан уже
перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств
поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он. По
словам Грицака, Рубан координировал свои действия с лидерами "ДНР"
Александром Захарченко и Александром Тимофеевым (позывной Ташкент).
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