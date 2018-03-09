Боевики на Донбассе ни разу не допустили к украинским заложникам представителей Красного Креста и омбудсмена, в то время как в камеры часто допускали лидера "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, отметила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Геращенко: В камеры часто допускали этого "переговорщика" Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook "Несмотря на все наши усилия, боевики ни разу не допустили к заложникам в ОРДЛО представителей МККК (Международный комитет Красного Креста. – ), омбудсмена, зато в камеры часто допускали этого "переговорщика" и одного народного депутата. Боевики уже два года не дают заложникам позвонить семьям, зато "переговорщику" часто позволяли снимать ребят и потом демонстрировать те интервью в эфире", – рассказала она.По словам политика, боевики на переговорах в Минске не скрывали дружественного отношения к Рубану."Неоднократно публично делали заявления, что хотят иметь дело именно с ним, и озвучивали его фамилию (и еще пару других интересных фамилий), как тех персон, которых они бы предпочли видеть в группе и с какими бы они хотели иметь дело", – отметила Геращенко.Она также обратила внимание, что в 2016 году руководитель "Офицерского корпуса" требовал без вынесения приговора передать РФ в обмен на украинскую летчицу Надежду Савченко задержанных на Донбассе российских военнослужащих Евгения Ерофеева и Александра Александрова."Украинская власть, несмотря на огромное давление, в том числе одной фракции, тогда заняла жесткую позицию, что дело российских бойцов, приехавших убивать украинцев, должно быть рассмотрено в суде, и только после приговора суда они могут быть помилованы и переданы России", – подчеркнула политик. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1646478192106654 8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По словам генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было случайным.Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обыскали квартиру жены Рубана.Подозрение задержанному объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Рубан заявил в суде, что не знал о наличии оружия в мебели, которую он перевозил. По словам подозреваемого, автомобиль "принадлежит старшему офицеру Кедру".Шевченковский райсуд Киева арестовал его на 60 дней без права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал сегодня, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он. По словам Грицака, Рубан координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым (позывной Ташкент). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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