В первых двух частях материала мы уже познакомились с конторой AQUA-BRK, которая занимается продажей псевдомедицинских приборов и фейковой медицинской диагностикой. Однако, это не единственная область ее деятельность. Кроме шарлатанства в медицине эта фирма занимается продажей чудо-фильтров для воды.

С первых же строк , посвященной «информационной подводке» к фильтрам, нам начинают тупо, неизобретательно и цинично врать. Возьмем, например, первую же картинку — содержание воды в разных органах и тканях тела. Даже беглого взгляда довольно, чтобы понять, что что-то тут не то. В костях физически не может быть 72% воды просто по определению — кость это твердое минерализованное вещество, а не мокрая тряпка. Если банально погуглить «water content in organs», то мы тут же получаем картину, снабжённую, к тому же, ссылками на научные работы.

Итак, что же мы имеем:

Орган Информация AQUA-BRK Достоверная информация Мозг 95% 75% Печень 86% 68% Кости 72% 22%

При этом для крови, кожи, легких, почек и мышц цифры на сайте AQUA-BRK приведены правильные. Вывод прост — текст писал копирайтер, не вяжущий лыка в биологии. У него была задача донести до читателя, что воды в организме очень много, вот он и поменял циферки для тех органов, в которых содержание воды ему показалось слишком низким (высокие стандарты журналистики, ага). Менял, судя по всему, не напрягаясь — просто переставлял цифры кое-где (68-86) либо менял первую цирфу на большую (22-72). Кстати, написать, что в мозге 95% воды мог либо полный дурак либо тролль — такое содержание воды бывает только у медузы или у огурца. А может в мозгу у копирайтера AQUA-BRK

Что ж, пойдем дальше и почитаем, что же эти безграмотные копирайтеры пишут о «». Только не падайте в обморок, поскольку любого человека, с минимальными остаточными знаниями химии и физики, от этой писанины может запросто хватить инфаркт.

«В таблице химических элементов вода представлена символом Н2О» (sic!).

Вода, которая вообще-то трехатомная молекула, а не химический элемент, оказывается, входит в таблицу химических элементов ! Ну елки-палки, ну прочитайте хотя-бы что за бред вы пишите, чукчи-писатели!

! Ну елки-палки, ну прочитайте хотя-бы вы пишите, чукчи-писатели! «Н 2 О» с верхним индексом — это что-то принципиально новое в химии. Просто вдумайтесь, насколько стерильно чистый мозг нужно иметь, чтобы никогда в жизни не видеть запись Н 2 О!

О» с верхним индексом — это что-то принципиально новое в химии. Просто вдумайтесь, насколько стерильно чистый мозг нужно иметь, чтобы никогда в жизни не видеть запись Н О! «Н2О» — это три символа, а не один.

«Электроны имеют свойство притягиваться положительные к отрицательным. Не вдаваясь в подробности, молекула воды подобна очень сильному атомному магниту, и может объединяться практически со всем, что может присоединиться». В этом предложении прекрасно каждое слово. Это просто эталон шизоидного бреда.

«Положительные электроны» называются позитроны, к воде не имеют никакого отношения и в природе в практически не встречаются.

Сама структура предложений заставляет плакать горючими слезами — кто на ком стоял понять очень тяжело.

Что такое «атомный магнит» — история умалчивает.

С чем может «объединится» вода, что к ней может «присоединиться» и какое все это имеет отношение к магниту, который притягивает только ферромагнитные материалы — загадка природы.

Если почитать эту чушь немного дальше, то становится понятно, что это какой-то низкокачественный машинный перевод, скомпилированный из нескольких источников, который потом попытались причесать безграмотной редактурой. Выставлять такое на официальный сайт постеснялась бы любая уважающая себя фирма, но только не AQUA-BRK — они держат свою аудитория за таких придурков, которые не знают, что Н 2 О пишется с нижниминдексом. Лохи схавают и так, чего напрягаться-то?

Дальше начинается любимое занятие AQUA-BRK — ложь и подмена понятий. В следующем разделе приводятся якобы научные доказательства структурирования воды, со ссылками на авторитетных ученых. Только вот беда — ссылок как таковых и нет. Есть только описательные упоминания вроде такого: «в 1916 г. Дебай и его сотрудники показали, что вода имеет свою структуру». Чуть дальше наши чукчи-писатели сами пишут, что речь идёт о ближнем порядке в жидкости, но тут же заявляют, что в организме вода, дескать, имеет структуру схожую со льдом.

Поясню для тех кто не в курсе. — это всех жидкостей. Оно заключается в том, что на малых расстояниях, порядка размера молекулы, молекулы жидкости в среднемрасполагаются на определенных расстояниях друг от друга. Если взять наобум любую молекулу воды и посчитать сколько других молекул в среднем встречается на разных расстояниях от нее, то мы получим так называемую — график, где по иксу расстояние, а по игреку плотность. Этот график будет иметь серию максимумов и минимумов, называемых координационными сферами. Ключевое слово тут «в среднем». Молекулы воды хаотически двигаются и крутятся с характерными иногда в триллионные доли секунды. В каждый конкретный момент никакой видимой глазу структуры в жидкости нет, но если усреднить картину по множеству таких элементарных движений, то проявится некая локальная упорядоченность в расположении молекул, отображаемая радиальными функциями распределения. К упорядоченности в бытовом понимании этого слова, а тем более к структуре льда, это не имеет никакого отношения.

Ближний порядок не имеет никакого отношения и к «памяти воды», о которой так любят говорить шарлатаны. Любое растворенное вещество перестраивает ближний порядок молекул воды вокруг себя, но после удаления примеси эта перестройка просуществует не более чем (миллиардной доли секунды). Соответственно и «память» воды о растворённом в ней веществе существует не более пикосекунды. У воды на самом деле жестокий склероз!

Все мифы о памяти воды давным-давно разобраны по косточкам и полностью разоблачены. Я просто оставлю здесь ссылку на к меморандуму комиссии по борьбе со лженаукой РАН, где профильные специалисты подробно и со ссылками на научные работы разбирают все эти расхожие бредни.

Давайте теперь посмотрим на , который предлагает AQUA-BRK. Одно название их продукта «система фильтрации, структуризации и минерализации воды»уже является грубым нарушением прав потребителя т. к. никакой «структуризации» воды не предусмотрено законами природы и это является дезинформацией и введением потребителя в заблуждение. Судя по внешнему виду и описанию этот фильтр — самая обычная многоступенчатая система очистки на основе механических фильтров и ионообменных смол. Такие китайские очистные колонки продаются на любом хозяйственном рынке и устанавливаются под мойку на кухне. Умельцы из AQUA-BRK просто упаковали эти фильтры в беленький чемоданчик с логотипом и наклеили на колонки красивые цветные картинки. Например, колонка со снежинкой должна, по идее, придавать «свойства талой воды и восстанавливать ее квазикристаллическую решетку».

Проблема в том, что никакими особыми свойствами талая вода не обладает — это еще один расхожий миф на тему все той же «». Используя выдуманный на ходу наукообразный термин «квазикристаллическая решетка» сеошник AQUA-BRK сел в лужу, поскольку реально существуют, но не имеют ко льду и талой воде ни малейшего отношения (за них, кстати, в 2011 г дали нобелевскою премию по химии). Так что тут опять на лицо обман потребителя.

В подробном описании стадий очистки воды AQUA-BRK постоянно перемежают правду с лженаучным бредом:

Фильтры механической очистки и фильтры на основе активированного угля — реальная технология.

— реальная технология. Осмотическая мембрана — реальная технология.

— реальная технология. Газоулавливатель — не очень понятно как это работает, но законам физики не противоречит.

— не очень понятно как это работает, но законам физики не противоречит. Структуратор — полностью вымышленный лженаучный бред. «Вода теряет негативную информационную память» только в воспаленном воображении СЕОшников, поскольку никакой памяти у нее нет и быть не может.

— полностью вымышленный лженаучный бред. только в воспаленном воображении СЕОшников, поскольку никакой памяти у нее нет и быть не может. Минерализатор — обычная ионообменная колонка, никакаой крамолы.

— обычная ионообменная колонка, никакаой крамолы. Ионизирующий картридж — в описании написан злой бред, но по сути та же ионообменная колонка.

— в описании написан злой бред, но по сути та же ионообменная колонка. Двойная система структуризации воды — еще одна степень горячечного бреда. Особо доставляют фразы «структуру молекулы вод я » и разные кавычки в двух соседних словах. Тупой копи-паст откуда-то, не отягощённый интеллектом и минимальной редактурой.

— еще одна степень горячечного бреда. Особо доставляют фразы «структуру молекулы вод » и разные кавычки в двух соседних словах. Тупой копи-паст откуда-то, не отягощённый интеллектом и минимальной редактурой. Турмалновый блок — какая-то совершенно лютая бредятина. «Способен передавать воде инфракрасные лучи» — видимо в виде бандероли передает, под роспись.

— какая-то совершенно лютая бредятина. — видимо в виде бандероли передает, под роспись. Цеолитный структуратор — опять горячечный бред. Особо умиляет фраза «цеолит очищает организм от шлаков… нормализует липидный, белковый и углеводный обменные процессы». Интересно, как он это делает находясь в пластиковой колонке внутри фильтра? Его надо оттуда выковырять и съесть? На самом деле это ещё одна ионообменная колонка (нахрена их столько — загадка).

Выводы:

Сайт AQUA-BRK сделан потрясающе халтурно и содержит чудовищное количество грубых ошибок. Его горе-создатели даже не знают как правильно пишется «Н 2 О»! AQUA-BRK манипулируют безграмотными читателями. Они выдают за мистическую «память воды» хорошо известные в физике вещи, которые к этой самой «памяти» (которой нет) ни малейшего отношения не имеют. Фильтры для воды от AQUA-BRK — это обычные многоуровневые фильтры, коих на рынке — вагон. Ничего инновационного в них нет. Описание этих фильтров грубо нарушает закон о правах потребителя т. к. содержит описание «структуризации воды» — процесса, которого не существует в природе. Это прямой обман потребителя и заведомо лживое описание несуществующих потребительских свойств товара.

Как обычно, все написанное является моим оценочным мнением

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