СБУ задержала Рубана и изъяла у него оружие и боеприпасы. Фоторепортаж События СБУ задержала Рубана и изъяла у него оружие и боеприпасы. Фоторепортаж Рубана задержали 8 марта По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова. Глава СБУ Василий Грицак заявлял, что Рубан в ноябре 2017 года наладил перевозку оружия из временно оккупированного Донбасса на подконтрольные правительству территории Украины. По данным СБУ, руководитель "Офицерского корпуса" координировал свои действия с терористами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. СБУ показала фото задержания главы "Офицерского корпуса" и изъятого у него оружия и боеприпасов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



Теги: события