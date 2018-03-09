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В Афганистане 17 человек стали жертвами атаки террористов
09.03.2018 19:16
В Афганистане 17 человек стали жертвами атаки террористов
Погибли 10 полицейских и семь военных
В Афганистане боевики радикального исламистского движения Талибан напали на 4 контрольно-пропускных пункта полиции и военных.
В Афганистане 17 человек стали жертвами атаки террористов Фото: reuters.com

В результате нападения погибли 17 силовиков, пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что нападения произошли вечером в четверг, 8 марта, в провинции Тахар на севере страны.

Бои между силовиками и талибами продолжались несколько часов и закончились под утро 9 марта. В результате нападений погибли десять полицейских и семь солдат.

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