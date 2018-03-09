В пятницу, 9 марта, в ангаре на улице Стеценко в Киеве произошел пожар, вследствие которого сгорело четыре автобуса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС столицы.

Известно, что сообщение о пожаре поступило в 8:19 пятницы, 9 марта.

"На место происшествия немедленно были отправлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию на место вызова было установлено, что произошло возгорание в ангаре размером 250х150 м, в автобусе PAZ с распространением огня на рядом расположенные автобусы. В 9:08 пожар локализован, а в 9:32 ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших вследствие пожара нет.

Кроме этого сказано, что спасателям удалось предотвратить распространение огня и спасти 30 автобусов, но четыре транспортных средства все же сгорели.

Как сообщал svodka.net ранее, в момент взрыва, произошедшего в киевском ресторане в результате обстрела из гранатомета, в учреждении находились десять человек.

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