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Помощник Надежды Савченко о возможной причастности к делу Рубана: Если мы с ним виделись, то только здоровались
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09.03.2018 19:46
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Помощник внефракционного народного депутата Надежды Савченко Олег
Мезенцев заявил, что никогда тесно не сотрудничал с главой
"Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном. Мезенцев: Никогда свои
поездки на оккупированную территорию Рубан со мной не обсуждал
Фото: Oleg Mezentsev / Facebook "Никогда свои поездки на
оккупированную территорию Рубан со мной не обсуждал. Я не того
уровня, как он, чтобы обсуждать эти вопросы", – отметил
Мезенцев.Он сообщил, что учился с сыновьями Рубана, а последний раз
видел переговорщика 28 февраля "на выпускном в академии"."Общение
наше было такое: если мы с ним виделись, то только здоровались. Еще
где-то пересекались, но общение, кто куда ездит – не было. Мы
с ним много общались, когда Надежда еще была в России. Так, чтобы я
тесно сотрудничал с Рубаном – то нет", – подчеркнул
Мезенцев.Говоря о подозрении, объявленном Рубану помощник нардепа
отметил, что не может понять, как его фамилия там появилась. Он
добавил, что повесток не получал, и на допросы в этом деле его не
вызывали.Мезенцев также сообщил, что заявление об увольнении
написал давно, просто Савченко сказала об этом только сейчас.8
марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно
о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном
пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел
отношение к нелегальной перевозке крупной партии
оружия на подконтрольную Киеву территорию.По словам
генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было
случайным.Сотрудники Службы безопасности Украины
(СБУ) обыскали квартиру жены Рубана.Подозрение задержанному
объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с
оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст.
258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан
планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной
Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на
жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова,
экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра
Турчинова.Рубан заявил в суде, что не знал о наличии оружия в
мебели, которую он перевозил. По словам
подозреваемого, автомобиль "принадлежит старшему офицеру
Кедру".Шевченковский райсуд Киева арестовал его на 60
дней без права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал
сегодня, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с
оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все
оружие находится под контролем СБУ, добавил он. По словам
Грицака, Рубан координировал свои действия с
лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым
(позывной Ташкент).По версии следствия, Мезенцев был отобран
Рубаном для участия в преступлениях.
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