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Данилко: Я человек закомплексованный, а все закомплексованные лезут на сцену. В политику – наглые и жадные
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09.03.2018 19:53
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Украинский художник Андрей Данилко в интервью главному редактору
издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что комплексов у него в
последнее время стало меньше. Данилко: Все мои комплексы,
наверное, оттого, что я прятался за этой маской Фото: Ростислав
Гордон / Gordonua.com По словам Данилко, комплексов у него стало
меньше."Вообще я человек закомплексованный, да. Все
закомплексованные люди лезут на сцену.... В политику наглые лезут.
Наглые и жадные. Все мои комплексы, наверное, оттого, что я
прятался за этой маской. Я постепенно, как из Щелкунчика,
превращаюсь в принца. Она меня спасла, Сердючка", –
сказал плут.Данилко известен образом Верки Сердючки. В 2008 году
получил звание народного артиста Украины. В 2016 году
Данилко присоединился к команде шоу "Х-фактор" и занял место
одного из судей проекта.
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