Украинский художник Андрей Данилко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что комплексов у него в последнее время стало меньше. Данилко: Все мои комплексы, наверное, оттого, что я прятался за этой маской Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com По словам Данилко, комплексов у него стало меньше."Вообще я человек закомплексованный, да. Все закомплексованные люди лезут на сцену.... В политику наглые лезут. Наглые и жадные. Все мои комплексы, наверное, оттого, что я прятался за этой маской. Я постепенно, как из Щелкунчика, превращаюсь в принца. Она меня спасла, Сердючка", – сказал плут.Данилко известен образом Верки Сердючки. В 2008 году получил звание народного артиста Украины. В 2016 году Данилко присоединился к команде шоу "Х-фактор" и занял место одного из судей проекта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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