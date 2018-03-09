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В Великобритании эксгумировали тело одного из родственников Скрипаля – СМИ
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09.03.2018 20:01
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По информации британского Salisbury Journal, эксгумированное тело с
местного кладбища отвезли в больницу. В Солсбери похоронены жена и
сын отравленного экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля.
Сын Скрипаля умер в 2017 году и похоронен в Солсбери Фото: ЕРА С
охраняемого полицией кладбища, где похоронены жена Скрипаля Людмила
и его сын Александр, останки вывезли в больницу Солсбери.Издание не
обладает информацией, чье именно тело было эксгумировано.Могилы
были взяты под охрану 8 марта.4 марта 2018 года в Солсбери в
бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его
дочь Юлия. В полиции и разведке Британии считают,
что произошла попытка убийства, к которой причастны россияне,
сообщило издание The Times.Министр иностранных дел Борис Джонсон
подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые
доказательства участия РФ в возможном отравлении
Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в
Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к
инциденту.По информации The Guardian, Юлию и Сергея Скрипалей
отравили нервно-паралитическим веществом. Наиболее известные яды
такого типа – зарин и VX. Зарин применялся во время химических
атак в Сирии, с помощью VX в 2017 году убили сводного брата главы
КНДР Ким Чен Нама. Источники BBC утверждают, что для
отравления использовалось очень редкое вещество – не зарин и
не VX.Издание "Радио Свобода" писало, что Скрипаля
отравили сильнодействующим синтетическом наркотиком фентанил. Его
использовала ФСБ РФ при штурме захваченного террористами театра на
Дубровке в 2002 году. Этот препарат не является редким, а симптомы
отравления фентанилом не совпали с симптомами
Скрипалей.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В
2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских
агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между
США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в
Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище
в Великобритании.В 2012 году скончалась жена Скрипаля. В
свидетельстве о смерти указано, что она умерла от рака, но соседи
утверждают, что женщина погибла в автокатастрофе, отмечает Daily
Mail. В 2017 году в России умер сын СкрипаляДом в Солсбери прежний
шпион приобрел в 2011 году.
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