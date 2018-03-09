|В Бельгии опровергли информацию о пропаже €10 млрд со счетов окружения Каддафи
|09.03.2018 20:09
|
Er werd voor 14 miljard aan Libische financiële middelen bevroren. En die zijn nog steeds bevroren!Ik betreur de desinformatie vanwege sommige parlementsleden en journalisten. #FakeNews https://t.co/hZuWBGfdyX— Johan Van Overtveldt (@jvanovertveldt) 8 марта 2018 г.
Об исчезновении денег со счета бельгийского Euroclear Bank местное издание Le Vif сообщило 8 марта.Во время арабской весны 2011-го в Ливии начались гражданские протесты, которые переросли в столкновения с властями. Тогда же Совбез ООН, требуя от властей Ливии прекратить насилие, ужесточил санкции против Триполи и между прочего заморозил счета госструктур. К октябрю повстанцы, поддерживаемые США, ЕС и Лигой арабских государств, взяли под контроль страну, захватили и убили Каддафи, который находился у власти с 1969 года.
Поделитесь статьей с друзьями