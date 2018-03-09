Опровержение информации о пропаже со счета в банке €10 млрд окружения экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи министр финансов Бельгии Йохан Ван Овертвельдт сопроводил хештегом #FakeNews. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Овертвельдт считает информацию фейком Фото: Johan Van Overtveldt ‏/ Twitter (архив) "14 млрд ливийских финансовых средств были заморожены. И они по-прежнему заморожены. Я сожалею о дезинформации со стороны некоторых членов парламента и журналистов", – написал он.Свой твит Овертвельдт сопроводил хештегом #FakeNews. Er werd voor 14 miljard aan Libische financiële middelen bevroren. En die zijn nog steeds bevroren!Ik betreur de desinformatie vanwege sommige parlementsleden en journalisten. #FakeNews https://t.co/hZuWBGfdyX — Johan Van Overtveldt (@jvanovertveldt) 8 марта 2018 г. Об исчезновении денег со счета бельгийского Euroclear Bank местное издание Le Vif сообщило 8 марта.Во время арабской весны 2011-го в Ливии начались гражданские протесты, которые переросли в столкновения с властями. Тогда же Совбез ООН, требуя от властей Ливии прекратить насилие, ужесточил санкции против Триполи и между прочего заморозил счета госструктур. К октябрю повстанцы, поддерживаемые США, ЕС и Лигой арабских государств, взяли под контроль страну, захватили и убили Каддафи, который находился у власти с 1969 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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