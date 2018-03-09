Украинский плут Андрей Данилко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что самый большой гонорар его коллектив получил за эксклюзивное выступление в новогоднюю ночь в Москве. Данилко: Одна компания заказала Сердючку, но с условием, чтобы мы в Москве не выступали в эту ночь нигде больше Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Такое было только раз. Иногда случается с артистами в пик популярности. Какой-то Новый год. Еще до звезды на голове. Мы пели "А я только с мороза…", вот эти песни. Одна компания заказала Сердючку, но с условием, чтобы мы в Москве не выступали в эту ночь нигде больше. И это стоило дорого. За эксклюзивную новогоднюю ночь была цифра $260 тыс. Я настолько был удивлен этой сумме. Эксклюзив. "Чтобы вы нигде не выступали, мы платим такие деньги". Мы подумали – и решили нигде больше не выступать. Только у них", – сказал Данилко.Данилко известен благодаря сценическому образу Верки Сердючки. В 2008 году получил звание народного артиста Украины. В 2016 году Данилко присоединился к команде шоу "Х-фактор" и занял место одного из судей проекта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки данилко ночь нигде гордон москве Теги: культура