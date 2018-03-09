Внефракционный депутат Надежда Савченко в суде, где избирали меру
пресечения подозреваемому в подготовке терактов главе "Офицерского
корпуса" Владимиру Рубану, отдала ему честь. Соответствующее видео
обнародовано на YouTube-канале "Страна.ua". "Это люди, которые
рискуют своей жизнью, люди, которые рискуют своей свободой. Однако
еще раз скажу: выражаю свое уважение вам, товарищ Рубан", – заявила
Савченко и отдала ему честь. | Савченко пришла в суд над
Рубаном Скриншот: Страна.ua / YouTube 8 марта из публикаций в СМИ и
соцсетях стало известно о задержании главы "Офицерского
корпуса" в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области.
Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке
крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По
словам генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было
случайным.Сотрудники Службы безопасности Украины
(СБУ) обыскали квартиру жены Рубана.Подозрение задержанному
объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с
оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст.
258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан
планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной
Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на
жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова,
экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра
Турчинова.Рубан заявил в суде, что не знал о наличии оружия в
мебели, которую он перевозил. По словам
подозреваемого, автомобиль "принадлежит старшему офицеру
Кедру".Шевченковский райсуд Киева арестовал его на 60
дней без права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал
сегодня, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с
оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все
оружие находится под контролем СБУ, добавил он. По словам
Грицака, Рубан координировал свои действия с
лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым
(позывной Ташкент).видео Видео:
Страна.ua / YouTube