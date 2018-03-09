Санчес находится под стражей с октября прошлого года

Об этом сообщает AFP .

Решение суда означает, что каталонский парламент вряд ли соберется в понедельник, как планировалось, для назначения нового регионального президента, поскольку Санчес был единственным кандидатом.

Президент парламента Каталонии Роже Торрент, который официально предложил кандидатуру Санчеса, еще не отреагировал на решение суда.

В письменной постановлении судья Верховного суда Пабло Ларлана заявил, что существует риск того, что Санчес - прежний глава "Каталонской национальной ассамблеи", вновь совершит преступление, если его уволят.

Санчес находится под стражей с октября прошлого года по обвинению в сепаратизме.

Напомним, в начале марта прежний глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что отказывается участвовать в выборах президента Женералитата Каталонии, и выдвинул на эту должность задержанного руководителя общественной организации Национальная каталонская ассамблея Жорди Санчеса.

Ранее парламент Каталонии проголосовал за объявление независимости от Испании. Решение поддержали 70 депутатов, против голосовали 10. Оппозиция бойкотировала голосования. В свою очередь Кабинет министров Испании распустил парламент и правительство Каталонии , назначив внеочередные выборы на 21 декабря.

21 декабря, в испанском регионе Каталония завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент .

На внеочередных выборах боролись шесть основных политических партий, часть из которых выступает за отделение региона от Испании, другие поддерживают идею сохранения Каталонии в составе страны.