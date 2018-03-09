К 204-му дню рождения Тараса Шевченко во Львове состоялся конкурс двойников великого писателя.

В конец конкурса выбрали 18 участников. Большинство из них оказались жителями Львовской области, однако, был один участник из Киева, информирует svodka.net.

Участники конкурса зачитывали стихи поэта. Кроме того, каждый из них пытался изобразить Тараса Шевченко, скопировав одежду и черты лица.

На площади Шевченко, в центре Львова можно было увидеть как юного, так и взрослого «Кобзаря».

«Я сегодня изображаю Шевченко юного. Принять участие в конкурсе мне посоветовала моя учительница. Скажу откровенно, я мало чем похож на Шевченко внешне, однако в душе — такой же свободолюбивый и сильный», — рассказал ученик Роман Блавацкий.

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Были между участников и люди старшего возраста. Тарас Зилинский приехал во Львов из Самбора, чтобы показать, как мог выглядеть взрослый Шевченко.

«У меня такой интересный образ Шевченко. Я — Шевченко-старший, и это подчеркивают мои усы. В душе, мне тоже кажется, что я чем-то похож на Кобзаря. И зовут меня тоже Тарас», — рассказал Тарас Зилинский.

Посмотреть на действо собралось немало людей и гостей Львова. Они и определяли победителя конкурса тайным голосованием.

Победителем признали двойника Тараса Шевченко Василия Мельника, второе место в конкурсе занял Андрей Гамар, третье место — Тарас Зилинский.

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