В мероприятии приняли участие более 1000 хористов

Соответствующий рекорд зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины, сообщает "Дивись.Инфо" .

Песни на слова Шевченко одновременно выполняли 42 хоровых коллектива Львовской области. В целом это 1080 участников.

"В Украине такой рекорд установили впервые. Здесь собралось 42 хора и 1080 хористов. Все они исполнили песни на слова Шевченко. Имеем большую честь зафиксировать этот рекорд во Львове" , - рассказал представитель Национального реестра рекордов Украины Олег Лесной.

Хористы спели песни "Завещание", "Думы мои, думы мои" и "Ревет и стонет Днепр широкий".

Напомним, что в аннексированном Крыму в 204-ю годовщину рождения украинского писателя и художника Тараса Шевченко состоялось чествование его памяти возложением цветов.