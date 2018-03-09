Президент Украины Петр Порошенко надеется, что предложение
Европейской комиссии о предоставлении Украине транша
макрофинансовой помощи в размере €1 млрд будет поддержано Советом
ЕС и Европарламентом в ближайшее время. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Порошенко считает, что это решение
является сигналом неизменной солидарности ЕС с Украиной Фото:
ЕРА По словам Порошенко, это решение – важный элемент пакета его
последних договоренностей с лидерами Евросоюза по углублению
отношений между Украиной и ЕС."Искренне благодарен президенту
Жан-Клоду Юнкеру и всем членам Еврокомиссии за этот
решительный шаг поддержки, который является признанием нашего
прогресса в реформах и сигналом неизменной солидарности ЕС с
Украиной", – написал он. Президент надеется, что это
предложение будет поддержано Советом ЕС и Европарламентом уже в
ближайшее время.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1223588444442212
9 марта Европейская комиссия поддержала предоставление Украине
транша макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.
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