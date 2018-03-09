|В Крыму почтили память Тараса Шевченко без публичных акций
|09.03.2018 20:44
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В Симферополе с цветами пришли активисты Украинского культурного центраВ аннексированном Крыму в 204-ю годовщину рождения украинского писателя и художника Тараса Шевченко состоялось чествование его памяти возложением цветов.
Фото: Крым.Реалии
к сообщает "Крым.Реалии", люди собрались у памятников Шевченко в Севастополе, Керчи, Ялте и Симферополе.
В Симферополе с цветами пришли активисты Украинского культурного центра. Они также сообщили, что публичных акций не проводят, ведь подконтрольные Кремлю власти Крыма запрещает им публичную деятельность.
Фото: Крим.Реалии
В Ялте к памятнику, который стоит в сквере имени Тараса Шевченко, на постамент памятнику возложили букеты цветов в цветах государственного флага Украины.
Напомним, Служба безопасности Украины рассекретила и передаст Каневскому музея Тараса Шевченко материалы, касающиеся художника.
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