Президент СССР Михаил Горбачев считает, что Россия и США
ответственны за новый этап милитаризации, однако для того, чтобы
его остановить, нужно вмешательство ООН. Горбачев: Все дошло до
того, что мы должны спросить: где Организация Объединенных Наций?
Фото: ЕРА "Сегодня все больше и больше планирование обороны
выглядит как подготовка к реальной войне в условиях продолжающейся
милитаризации политики, мышления и риторики", – заявил
Горбачев.Он напомнил о недавней речи российского президента
Владимира Путина, где тот говорил о создании нового оружия, а также
о пересмотре администрацией президента США Дональда Трампа стра
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