Экс-глава Национального собрания Каталонии Жорди Санчес с октября 2017 года пребывает под стражей за организацию референдума о независимости Каталонии. Политика выдвинули его на пост главы каталонского правительства, но он не сможет принять присягу. Санчеса не выпустили из-под стражи Фото: EPA Санчес находится под арестом за участие в организации референдума о независимости Каталонии в октябре 2017 года. В суде заявили о вероятности, что он после освобождения снова сможет совершить преступление.Агентство отмечает, что после такого решения суда маловероятно, что каталонский парламент соберется в понедельник, поскольку Санчес был единственным кандидатом на этот пост.1 октября 2017 года на референдуме, который организовали власти Каталонии, отделение региона от Испании поддержали 90,18% участников плебисцита. Явка избирателей составила 43%. В ходе столкновений с силами правопорядка, которые заблокировали часть избирательных участков, пострадали 893 человека.27 октября парламент Каталонии принял резолюцию, которая декларирует независимость от Испании.28 октября кабинет министров Испании временно взял на себя ответственность за управление регионом, лишил полномочий правительство Каталонии и его главу Карлеса Пучдемона.2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии. Их обвинили в попытке государственного переворота. Пучдемон выехал в Брюссель и заявил, что останется там до тех пор, пока не получит гарантии "честного судебного процесса".21 декабря состоялись досрочные выборы в парламент Каталонии. Явка на выборах составила 81,94%. Блок партий, выступающих за независимость региона от Испании, получил 70 из 135 мест в местном парламенте.1 марта Пучдемон отказался от возможности снова возглавить регион и призвал поддержать избрание на пост главы женералитата (регионального правительства) своего соратника Санчеса, также являющегося сторонником независимости Каталонии.Позже Пучдемон отметил, что готов возглавить каталонское "правительство в изгнании".5 марта председатель каталонского парламента Рожер Торрент официально выдвинул Санчеса кандидатом на пост президента женералитата Каталонии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки каталонии что октября пост санчеса Теги: мир