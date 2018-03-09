В Кабинете министров Украины намерены исключить украинскую промышленную продукцию из-под действия ограничительных мер, которые утвердил президент Дональд Трамп.

Об этом написала в Facebook заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская, передает со ссылкой на .

"Правительство Украины принимает все меры, чтобы продукция происхождением из Украины была исключена из-под действия введенных мер…Мы верим, что украинская продукция, для которой американский рынок является традиционным, не является угрозой национальной безопасности ", - заявила Микольская.

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Щодо запроваджених спеціальних мит на вироби зі сталі та алюмінію. Уряд України вживає всіх заходів щоб продукція п...

Опубліковано Nataliya Mykolska 9 березень 2018 р.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 марта подписал распоряжение о введении пошлин на ввоз стали и алюминия в размере 25 и 10 процентов соответственно.

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