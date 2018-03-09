Представители многих гражданских сообществ в Польше и Украине возмущены продолжением конфронтационной политики и ее эскалации в отношениях между Польшей и Украиной

Об этом говорится в их совместном обращении, текст которого есть в распоряжении Еспресо.TV, информирует svodka.net.

Обращение гражданских сообществ Польши и Украины

Мы, представители многих гражданских сообществ в Польше и Украине, хотим выразить свой протест против продолжения конфронтационной политики и ее эскалации в отношениях между Польшей и Украиной!

Эта политика уничтожает усилия и труды нескольких поколений поляков и украинцев, которые привели к диалогу, сотрудничеству и дружбе между нами. Трагическое сплетение истории украинцев и поляков в прошлых веках, недобрая память о политике II Речи Посполитой в отношении польских граждан украинского происхождения, кровавый для обеих сторон конфликт между 1939 и 1947 годами, антиукраинская пропаганда коммунистической Польши и СССР — все это должно было разделить нас навсегда. Но после 1989 и 1991 годов невозможное стало возможным! Тогда мы вместе признали, что падение коммунизма, возникновение независимых Украины и Польши, болезненный урок истории ХХ в., шансы на расширение Европейского Союза ставят нас перед новыми вызовами. А лозунг «Нет свободной Польши без свободной Украины и свободной Украины без свободной Польши» обретает новое значение: он означает нашу ответственность за будущее наших стран и всей Европы — в частности, за преодоление трагического исторического наследия. Мы понимали, что хотя по обе стороны границы много польских и украинских могил, они могут стать знаком нашей общей памяти, а не поводом для нового конфликта. Мы рассуждали: пусть они показывают, какую высокую цену мы заплатили за свободу и независимость обоих народов.

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За нами тяжелая история, но несмотря на это удалось нам утвердить новое партнерство, новое качество нашей близости! Удалось прежде только потому, что оба общества при поддержке Костела и Церкви, а также политиков начали разговор, который строится на основе стандартов, принятых в Западной Европе после 1945 года. То есть, мы искали то, что сближает и объединяет народы, а не то, что разделяет их; искали выход из исторической ловушки путем далекой от политизации работы историков и образования.

Мы обращаемся прежде только к нашим согражданам в Польше и в Украине, а также к политикам, поскольку именно они несут окончательную ответственность за отношения между нашими странами:

В отношениях между Польшей и Украиной мы хотим возвращения политики, опирающейся на настоящий разговор, а не на диктат одной из сторон. Хотим политики, обращенной к настоящему и к будущему! Осознаем ту ответственность, которая лежит на наших плечах, и тот шанс, который стоит перед нами! Опыт наших народов, вынесенный из предыдущих веков, свидетельствует: каждая конфронтация между поляками и украинцами, часто инспирированная Россией, приводит к нашему общему поражению! Нынешний Европе грозит столкновение национальных эгоизмов, а в первую очередь — российский империализм. В этих условиях нам, полякам и украинцам, легче будет мешать этой угрозе вместе! А также вместе строить Европу XXI века!

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Подписи из Украины:

Юрий Андрухович, переводчик Бруно Шульца

Евгений Быстрицкий, профессор, Институт философии НАН Украини

Тарас Возняк, политолог, редактор независимого культурологического журнала «Ї»

Николай Горбаль, диссидент, общественный активист

Евгений Глибовицкий, основатель, экспертная компания Pro.mova

Ярослав Грицак, историк, профессор Украинского католического университета

Вл. Борис Гудзяк, правящий епископ епархии святого Владимира Великого в Париже для украинцев византийского обряда во Франции, странах Бенилюкса и Швейцарии, президент Украинского католического университета

Орест Друль, редактор интернет-издания Zbruč

Евгений Захаров, правозащитник, член инициативной группы «Первое декабря»

Александр Зинченко, историк, публицист

Иосиф Зисельс, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украини, член инициативной группы «Первое декабря»

Вахтанг Кипиани, журналист, главный редактор проекта «Историческая правда»

Георгий Коваленко, протоиерей, ректор Открытого православного университета священный Софии-Премудрости

Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины (2014), общественный деятель

Ростислав Лужецкий, художник, издатель

Андрей Любка, литератор

Юрий Макаров, член правления Национальной общественной телерадиокомпании

Мирослав Маринович, вице-ректор Украинского католического университета, член инициативной группы «Первое декабря»

Виталий Нахманович, историк, ответственный секретарь Общественного комитета по увековечению памяти жертв Бабьего Яра

Виталий Портников, журналист, сопредседатель Украинской-польского форума партнерства

Тарас Прохасько, писатель

Олег Репецкий, генеральный директор предприятия «Комора»

Николай Рябчук, писатель и публицист, президент Украинского ПЕН-клуба

Назар Стригун, актер, директор проекта «Сестры Тельнюк»

Галя Тельнюк, певица, поэтесса

Леся Тельнюк, композитор, певица

Леонид Финберг, главный редактор издательства «Дух и Литера», Национальный университет «Киево-Могилянская академия»

Наталья Яковенко, историк, профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия»

Оксана Забужко, писательница

Подписи из Польши:

Edwin Bendyk (Эдвин Бендык), публицист

Iza Chruślińska (Иза Хруслинская), публицист, общественный деятель

prof. Przemysław Czapliński (Пшемыслав Чаплинский), профессор современной литературы, Университет имени Адама Мицкевича в Познани

Tomasz Dostatni (Томаш Достатни), доминиканин, публицист

prof. Barbara Engelking (Барбара Энгелькинг), социолог, Польская Академия Наук

prof. Andrzej Friszke (Анджей Фришке), историк, Польская Академия Наук

prof. Irena Grudzińska-Gross (Ирэна Грудзинска-Гросс), историк литературы, Принстонский университет

Agnieszka Holland (Агнешка Холланд), режиссер

Konstanty Gebert (Константи Геберт), публицист

Krystyna Janda (Кристина Янда), актриса

Danuta Kuroń (Данута Куронь), председатель Образовательного фонда Яцека Куроня

Jarosław Kurski (Ярослав Курский), зам. главного редактора «Gazety Wyborczej»

prof. Andrzej Leder (Анджей Ледер), философ культуры, Польская Академия Наук;

prof. Andrzej Mencwel (Анджей Менцвель), культуролог, Варшавский университет

Adam Michnik (Адам Михник), главный редактор «Gazety Wyborczej»

Andrzej Seweryn (Анджей Северин), директор Польского Театра в Варшаве

Sławomir Sierakowski (Славомир Сераковский), социолог, главный редактор «Krytyki Politycznej»

Paweł Smoleński (Павел Смоленский), репортер

Grażyna Staniszewska (Гражина Станишевская), общественная деятельница, экс-евродепутат

Krzysztof Stanowski (Кшиштоф Становский), общественный деятель

Andrzej Stasiuk (Анджей Стасюк), писатель

Monika Sznajderman (Моника Шнайдерман), антрополог культуры, издатель

Olga Tokarczuk (Ольга Токарчук), писательница

prof. Joanna Tokarska-Bakir (Иоанна Токарска-Бакир), антрополог культуры, Польская Академия Наук;

Piotr Tyma (Петр Тима), историк, председатель Объединения украинцев в Польше

prof. Anna Wolff-Powęska (Анна Вольфф-Повенска), историк идеи, Университет имени Адама Мицкевича в Познани

Krystyna Zachwatowicz-Wajda (Кристина Захватович-Вайда), сценографистка

Adam Zagajewski (Адам Загаевский), поэт

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