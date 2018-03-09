В 2004 году будущий руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан занимался полиграфическо-издательской деятельностью, передает со ссылкой на .

Его издание формировали пророссийские позиции в литературной и образовательной сферах. В 2008 году предприятие Рубана "Полиграфический центр" Киевская Русь "совместно с гражданином Александром Дроздовым создали ООО "Открытый русский университет им. Н. И. Костомарова ". Дроздов был офицером внешней разведки КГБ СССР. С 1990 года - в отставке в звании подполковника КГБ СССР.

В образовательных учреждениях Донбасса в течение 2008-2010 годов внедрили школьные учебники "Страноведение. Россия "и пособия для переквалификации учителей" Воссоединение Руси ". Их печатали в издательстве Рубана "Киевская Русь", сообщает "Новинарня".

С начале 2013 года Рубан стал участником движения Виктора Медведчука "Украинский выбор".

Владимир Рубан возглавил ОО "Офицерский корпус" в мае 2014 года. По собственной инициативе организация освобождала заложников ЛДНР.

Сам Рубан высказывался в поддержку боевиков. Обвинял в обстреле жилых кварталов или в том, что именно затягивает переговоры по освобождению заложников. По открытым данным в 2014-2016 лет фиксировалась повышенная активность российских и пророссийских СМИ по популяризации Рубана. Он давал российским сайтам интервью.

До 6 декабря 2013 года "Офицерский корпус" постоянно выступал против евроинтерграции Украины, но в этот день организация вступила в Самооборона Майдана.

Люди, задействованные в процессе обмена пленными заявляли, что "Офицерский корпус" срывает переговоры и зарабатывает на обмене. Позже Рубана отстранили от переговоров.

Тогда он инициировал митингов родственников военнопленных под стенами Верховной Рады. В феврале 2015 Рубан зарегистрировал политическую партию "Офицерский корпус", в октябре партия приняла активное участие в местных выборах.

Правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украины территорию.

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