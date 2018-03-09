Убивать сирийцев и украинцев россиянин Александр Никулин отправился ради того, чтобы купить «любимой мамочке» дом.

Наемник из частной военной компании (ПГК) «Вагнера» ​​Александр Никулин воевал на Донбассе и в Сирии, потому что не мог найти другого заработка и хотел помочь своей маме. Об этом сообщает «Сибир. Реалии» со ссылкой на знакомую убитого наемника. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

«Мне кажется, он хотел завязать с этим, с этой войной, для него это был этап, через который он хотел переступить и начать новую жизнь. Я думаю, у него план был, что он вернется в марте и уже больше не поедет туда. До этого он ездил на Донбасс. Я знаю еще нескольких ребят, которые там были, возвращались оттуда они очень подавленными, все сами по себе, а на него, вроде бы, это не действовало. Все улыбался — вероятно, это была защитная реакция», — говорит женщина.

По ее словам, Никулин был из бедной семьи и имел целью помочь матери. «Они с сестрой и мамой жили очень скромно, в общежитии. И у него была цель — он хотел помочь матери. Жил ее мечтой вырваться отсюда. Другие заработают — и на себя все тратят, за границу едут отдыхать, например. Ведь Путин сказал, что вывел войска оттуда. Но кто-то же им дает оружие. Кто? А Саша то ремонт делал у матери, то дом вот ей купил», — говорит она.

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При этом женщина не знает, как ее знакомый попал на Донбасс, но знает, что он получал награду за участие в войне на Донбассе. «У него после армии это началось, я точно не знаю, как он попал в Донбасс, как-то через ребят. Кто-то говорит, что он там был уже в составе» Вагнера», кто-то — иначе. Но тогда ему дали ордена, и сейчас матери посмертный орден «За отвагу» привезли. На похороны приходил руководитель нашей местной организации «Боевое братство» Валерий Вощевоз, он, вроде, обещал, что похоронят с воинскими почестями, должны были залпы устроить, но только караульных поставили», — говорит знакомая Никулина.

Также она отметила, что в России очень распространена проблема поиска нормальной работы для мужчин, следовательно некоторые из них зарабатывают на войне. «Я считаю, что это не проблема одной семьи, это национальная проблема. В нашей стране нет таких возможностей. Я это знаю по своему парню, который имеет и высшее, и среднее специальное образование, и армия за плечами, и стаж водителя — но он вахтовым методом работает. Потому что нет работы. Я знаю ребят нашего возраста, которые сидят на шее у родителей. А Саша нашел такой способ, выполнил мамину мечту», — резюмировала женщина.

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