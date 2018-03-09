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Ахеджакова о Крыме: Знаю, что он уже не наш
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09.03.2018 21:35
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О крымчанах, которые остались на оккупированном полуострове и хотят
его возвращения Украине, российская актриса Лия Ахеджакова говорит:
"Они влипли". Ахеджакова: То, что мы имеем, мы имеем надолго Фото:
ru.krymr.com "Не хочется в это лезть, я только знаю, что он уже не
наш. И то, что мы туда влезли, мы, во-первых, нашей экономике
нанесли какой-то громадный убыток, и мы вообще наделали таких
дел..." – сказала она.О крымчанах, которые остались на
полуострове и хотят его возвращения Украине, актриса говорит: "Они
влипли".На вопрос, придел ли время пожалеть о захвате Крыма,
Ахеджакова ответила: "Только жить в эту пору прекрасную, не
придется ни мне, ни тебе"."Думаю, что это все нескоро будет, и то,
что мы имеем, мы имеем надолго", – считает она.Россия
аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума
16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается
Украиной и большинством стран мира.
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