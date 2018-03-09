О крымчанах, которые остались на оккупированном полуострове и хотят его возвращения Украине, российская актриса Лия Ахеджакова говорит: "Они влипли". Ахеджакова: То, что мы имеем, мы имеем надолго Фото: ru.krymr.com "Не хочется в это лезть, я только знаю, что он уже не наш. И то, что мы туда влезли, мы, во-первых, нашей экономике нанесли какой-то громадный убыток, и мы вообще наделали таких дел..." – сказала она.О крымчанах, которые остались на полуострове и хотят его возвращения Украине, актриса говорит: "Они влипли".На вопрос, придел ли время пожалеть о захвате Крыма, Ахеджакова ответила: "Только жить в эту пору прекрасную, не придется ни мне, ни тебе"."Думаю, что это все нескоро будет, и то, что мы имеем, мы имеем надолго", – считает она.Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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