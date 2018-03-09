Американские подводные лодки способны полностью уничтожить Россию, если примут такое решение, передает со ссылкой на .

"Мы готовы ко всем имеющимся угроз, и никто не должен сомневаться в этом", заявил председатель Стратегического командования вооруженных сил генерал Джон Гайтен в комитете Палаты представителей, сообщает "Голос Америки".

"Они не могут ничего сделать, кроме массивной атаки против нашей страны, которую мы не смогли бы ответить. Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому курсу", - добавил он.

Заявления Путина вызвали разочарование в .

"Мы обеспокоены некоторыми положениями доктрины, исходящие от России, разговорами о ранней эскалацию, усилением роли ядерных средств в конфликте", - заявил заместитель министра обороны по политическим вопросам Джон Руд.

Он отверг заявления Москвы о том, что в разрабатывают новые ядерные вооружения в связи с отказом Вашингтона соблюдать предыдущих соглашения в области контроля над вооружениями.

"Соединенные Штаты продолжают оставаться преданными нашим обязательствам в области контроля над вооружениями. К сожалению, предыдущая практика Российской Федерации в том, что касается соблюдения ею обязательств в области контроля над вооружениями, оставляет желать лучшего", - сказал Руд.

1 марта в послании Федеральному собранию президент заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшей лазерного оружия.

Путин заявил, что не блефует, следовательно не следует раскачивать лодку "по имени планета Земля", вводя против санкции и другие ограничения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира