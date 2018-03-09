Бассейн, логистика, мальки и сбыт продукции принесут 19 евроцентов прибыли с каждого вложенного евро

Наличие Черного и Азовского морей не способствует увеличению вылова рыбы и морепродуктов. Этот показатель в украинской экономике сокращается, а импорт этой продукции растет. Это происходит за счет потери части акватории Черного моря и истощения водных ресурсов, информирует svodka.net.

Однако это не является причиной для уменьшения спроса на рыбу и морепродукты. Компания Pro-Consulting провела исследования и заявила о том, что существенную долю спроса будут составлять креветки. Только за прошлый год этот показатель увеличился на 30%. Количество приобретенных креветок составило 2 тысячи тонн.

Исходя из этих исследований, компания предложила украинцам создать бизнес по выращиванию креветок. Планируется, что за год работы креветочная ферма сможет поставить на рынок 5 тонн продукции.

Для начала такого бизнеса понадобится стартовый капитал в сумме 330 тысяч евро. Большая часть денег пойдет на установку бассейнов и замкнутого водоснабжения – 45%. Остальные деньги нужно будет направить на:

Читайте: Детские мечты приносят деньги: Как загадки становятся прибыльным бизнесом

проектирование и согласование проекта – 12,3%;

постройка производственного помещения – 10,1%;

оборотный капитал на начальный период деятельности – 9,6%;

доставка и монтаж оборудования – 8,5%;

прокладка инженерных коммуникаций – 3%;

покупка земли – 3%;

первая закупка мальков – 0,9%.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира