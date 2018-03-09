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В Турции 25 журналистов осудили за причастность к движению Гюлена
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09.03.2018 21:43
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23 турецких журналиста, близких к движению проповедника Фетхуллаха
Гюлена, были осуждены по обвинению в членстве в "вооруженной
террористической группе". Они получили тюремные сроки от 6,5 до 7,5
лет. Еще двое получили менее серьезные обвинения. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Аресты журналистов начались
сразу после попытки переворота Фото: Mahir Zeynalov / Twitter
Судебный процесс шел над 29 обвиняемыми, 19 из них уже находились
под арестом.Так, 23 журналиста были осуждены по обвинению в
членстве в вооруженной террористической группе. Они получили
тюремные сроки от 6,5 до 7,5 лет. Еще двое получили менее серьезные
обвинения.Почти все осужденные работали в средствах массовой
информации, близких к движению Гюлена. Однако все журналисты в ходе
своих выступлений заявили, что не сделали ничего противозаконного.В
Турции в июле 2016 года произошла попытка военного
переворота, мятеж был подавлен в течение нескольких часов.
Daily Sabah отмечает, что с момента путча были арестованы более 50
тыс. человек.Власти Турции сразу же закрыли более 130 действующих
средств массовой информации, после чего начались аресты
журналистов.Власти страны утверждают, что к организации переворота
причастен оппозиционер Гюлен, и требуют
его экстрадиции. Сам проповедник попросил США не
выполнять требования Турции и назвал просьбу Анкары об
экстрадиции политической вендеттой.4 августа 2016
года уголовный суд Стамбула вынес решение о
задержании Гюлена. 30 января 2017 года начался заочный
суд над Гюленом. Прокуратура Турции требует для него 3623
пожизненных заключения и еще 2923 года тюрьмы.
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