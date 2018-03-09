23 турецких журналиста, близких к движению проповедника Фетхуллаха Гюлена, были осуждены по обвинению в членстве в "вооруженной террористической группе". Они получили тюремные сроки от 6,5 до 7,5 лет. Еще двое получили менее серьезные обвинения. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Аресты журналистов начались сразу после попытки переворота Фото: Mahir Zeynalov / Twitter Судебный процесс шел над 29 обвиняемыми, 19 из них уже находились под арестом.Так, 23 журналиста были осуждены по обвинению в членстве в вооруженной террористической группе. Они получили тюремные сроки от 6,5 до 7,5 лет. Еще двое получили менее серьезные обвинения.Почти все осужденные работали в средствах массовой информации, близких к движению Гюлена. Однако все журналисты в ходе своих выступлений заявили, что не сделали ничего противозаконного.В Турции в июле 2016 года произошла попытка военного переворота, мятеж был подавлен в течение нескольких часов. Daily Sabah отмечает, что с момента путча были арестованы более 50 тыс. человек.Власти Турции сразу же закрыли более 130 действующих средств массовой информации, после чего начались аресты журналистов.Власти страны утверждают, что к организации переворота причастен оппозиционер Гюлен, и требуют его экстрадиции. Сам проповедник попросил США не выполнять требования Турции и назвал просьбу Анкары об экстрадиции политической вендеттой.4 августа 2016 года уголовный суд Стамбула вынес решение о задержании Гюлена. 30 января 2017 года начался заочный суд над Гюленом. Прокуратура Турции требует для него 3623 пожизненных заключения и еще 2923 года тюрьмы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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