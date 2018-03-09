Также Китай планирует открыть свой финансовый рынок

По словам главы Народного банка КНР Чжоу Сяочуаня, цель Пекина - использовать национальную валюту в международных финансовых операциях и инвестициях.

"Что касается дальнейшей роли правительства или ЦБ в интернационализации юаня, то, на мой взгляд, можно наладить коммуникацию между внутренним и международными рынками капитала", - добавил Сяочуань, передает "Росбалт".

В ноябре 2015 года юань по решению МВФ был включен в корзину SDR, куда входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена.

Напомним, что прирост ВВП Китая за прошлый год составил 6,9%. Власти КНР в 2018 году намерено удержать этот показатель на уровне 6,5%.