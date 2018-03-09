Погода, Новости, загрузка...
Китай намерен сделать юань мировой валютой
09.03.2018 21:46
Китай намерен сделать юань мировой валютой
Также Китай планирует открыть свой финансовый рынок
Власти Китая планируют продолжать курс постепенной интернационализации юаня.
Китай намерен сделать юань мировой валютой Фото: reuters.com
По словам главы Народного банка КНР Чжоу Сяочуаня, цель Пекина - использовать национальную валюту в международных финансовых операциях и инвестициях.
 
"Что касается дальнейшей роли правительства или ЦБ в интернационализации юаня, то, на мой взгляд, можно наладить коммуникацию между внутренним и международными рынками капитала", - добавил Сяочуань, передает "Росбалт".
 
В ноябре 2015 года юань по решению МВФ был включен в корзину SDR, куда входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена.
 
Напомним, что прирост ВВП Китая за прошлый год составил 6,9%. Власти КНР в 2018 году намерено удержать этот показатель на уровне 6,5%.
  • Reuters: Китай планирует увеличить оборонный бюджет до $ 175 млрд
  • Китай хочет отменить ограничения срока пребывания на властных должностях
  • США готовы вносить в черные списки российские суда, если они нарушат санкции против КНДР

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить