Специалисты космического агентства NASA протестировали робота которому дали название InSight (Интуиция). Робота планируют отправить на Марс. Об этом сообщает интернет-издание Naked Science.

Известно, что робота протестировали в Лаборатории реактивного движения. Его особенность состоит в том, что, в отличие от предыдущих машин, которые исследовали поверхность Марса на колесах, она останется на месте приземления. Этот механический агрегат похож на небольшой кран, способный поднимать и переносить различные объекты - именно этим InSight и будет заниматься на Красной планете. Это первый аппарат, который изучит глубинные слои марсианской почвы, следовательно вместо колес у него крепкий каркас, позволяющий ему устоять практически на любой поверхности.

Ученые подговили специальную лабораторию для проведения опытов. Они имитирует марсианские условия, включая почву и свет. Рабочее пространство постоянно меняется, имитируя возвышения и впадины с наклоном 15 градусов. В таких условиях аппарат тестирует три инструмента: гиперчувствительный сейсмометр, экран, который его защищает, и датчик теплового потока. Полное название всей установки - Научный опыт по Структуре Недр (SEIS).

Сотрудники лаборатории опубликовали видеоролик, в котором подробно рассказали о своих экспериментах. Отправка робота запланирована на май, а его приход к точке назначения - на ноябрь 2018 года.

Как сообщал svodka.net ранее, пресс-служба Европейского космического агентства обнародовала кадр, на котором можно увидеть грандиозный шторм на планете Сатурн , который, по словам исследователей, наблюдается там каждые тридцать лет.

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