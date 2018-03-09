Побратимы очень тепло отзываются о погибших.

Двое украинских военных погибли на востоке страны во время якобы перемирия. 23-летнего разведчика Юрия Луговского убила пуля снайпера, а на Светлодарской дуге не стало командира военный машины Ивана Рященко, информирует svodka.net.

Юрий был бойцом «Азова», на фронт ушел добровольцем в 2014 году после участия в Революции Достоинства. Сначала служил в батальоне «Донбасс», получил позывной «Баррет».

Иван имел псевдоним «Скиф», у него остались жена и двое сыновей. Рященко родом из Пятихатского района Полтавщины, воевал в Троицком, на промзоне возле Авдеевки, пережил контузию. «Я многому научился от него. Он такой – плечо подставит. Душа компании», — говорит о погибшем друге воин «Ахмет». Военные говорят, что враг и не думает соблюдать условия перемирия. «У них подразделение развернуто в военный порядок – в окопах, с оружием, не дают головы поднять», — утверждает военнослужащий псевдо «Прометей».

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В подразделении потерю «Скифа» называют первой и самой тяжелой за нынешнее время работы на передовой – сдержать слез не может даже командир. «Настоящий, с большой буквы человек. Хоть и был раздолбаем, самый любимый раздолбай, символ роты, хороший, светлый человек», — признается военнослужащий ВСУ с псевдонимом «Сокол». С начала объявления режима тишины это уже третья потеря украинского войска.

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