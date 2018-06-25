Россия отказывалась выдавать Украине политзаключенного Олега Сенцова, заявляя, что он якобы имеет российское гражданство. Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе опубликовал документ, где указано, что на момент осуждения и прибытия в колонию у режиссера было украинское гражданство. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 22.10 | комментариев: Сенцов объявил голодовку 14 мая Фото: radiosvoboda.org "Осужденный Сенцов О. Г., гражданин Республики Украина, прибыл этапом 9 октября 2017 года", – говорится в справке.Также указаны его паспортные данные."Вот документ о Сенцове Олеге", – написал адвокат. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1903591443025321&id=100001234515802 Россия отказывалась выдать Украине Сенцова, поскольку считает его гражданином РФ.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова. "Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", – сказал он.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным". Сам режиссер заявил, что не будет просить президента РФ Владимира Путина о помиловании.21 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзесообщила, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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