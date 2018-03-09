Реакцию Евросоюза планируют обсудить на саммите ЕС в конце марта

"ЕС подчеркнет общую и решительную позицию по этому вопросу. Эти пошлины затрагивают прежде только потребителей и вредят международным торговым потокам, а также представляют опасность раскручиванию спирали эскалации" , - заявил во время брифинга представитель правительства ФРГ Георг Штрайтер, передает "ТАСС" .

Он отметил, что пошлины незаконны, и власти Германии планируют рассмотреть, как на них отреагировать. Обсуждение реакции Евросоюза назначено на саммит ЕС, который пройдет в конце марта.

Немецкое министерство экономики в свою очередь заявило, что решать проблему избытка производственных мощностей путем принятия односторонних мер - это неправильный метод.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в четверг, 8 марта, подписал распоряжение, что вводит пошлины на импорт сталелитейной и алюминиевой промышленности . При этом, он обещал рассмотреть вопрос освобождения от пошлин ряда стран, таких как Австралия, Канада и Мексика.

В то же время, в Кабинете Министров Украины и Министерстве экономического развития и торговли заявили, что принимают все меры, чтобы украинская продукция была исключена из-под действия американских спецпошлин на изделия из стали и алюминия .

Ранее эксперты заявляли, что новые меры могут привести к торговой войне ряда стран против США. Убытки несут производители Китая, Европейского Союза, Турции, Южной Кореи и Японии.