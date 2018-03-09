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В Германии назвали незаконным решение США о введении пошлин на металлы
09.03.2018 21:54
В Германии назвали незаконным решение США о введении пошлин на металлы
Реакцию Евросоюза планируют обсудить на саммите ЕС в конце марта
Немецкое правительство заявило о незаконности новых пошлин, введенных США на продукты алюминиевой и сталелитейной промышленности.
В Германии назвали незаконным решение США о введении пошлин на металлы Фото: из открытых источников

"ЕС подчеркнет общую и решительную позицию по этому вопросу. Эти пошлины затрагивают прежде только потребителей и вредят международным торговым потокам, а также представляют опасность раскручиванию спирали эскалации", - заявил во время брифинга представитель правительства ФРГ Георг Штрайтер, передает "ТАСС".

Он отметил, что пошлины незаконны, и власти Германии планируют рассмотреть, как на них отреагировать. Обсуждение реакции Евросоюза назначено на саммит ЕС, который пройдет в конце марта.

Немецкое министерство экономики в свою очередь заявило, что решать проблему избытка производственных мощностей путем принятия односторонних мер - это неправильный метод.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в четверг, 8 марта, подписал распоряжение, что вводит пошлины на импорт сталелитейной и алюминиевой промышленностиПри этом, он обещал рассмотреть вопрос освобождения от пошлин ряда стран, таких как Австралия, Канада и Мексика.

В то же время, в Кабинете Министров Украины и Министерстве экономического развития и торговли заявили, что принимают все меры, чтобы украинская продукция была исключена из-под действия американских спецпошлин на изделия из стали и алюминия.

Ранее эксперты заявляли, что новые меры могут привести к торговой войне ряда стран против США. Убытки несут производители Китая, Европейского Союза, Турции, Южной Кореи и Японии.

Также в ответ на такое решение ЕС анонсировал введение пошлины на ввозимые из США цитрусовые, табак и виски. Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу предупредил, что это решение США может спровоцировать глобальную торговую войну.

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