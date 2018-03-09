|Неймовірна ніжність: Джамала показала кадр "вагітної" фотосесії (ФОТО)
|09.03.2018 21:57
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Відома співачка Джамала зовсім скоро вперше стане мамою, втім, не поспішає ні в декрет, далі знімаючись у шоу "Голос країни", де виступає тренером, а й активно ділиться з шанувальниками подіями зі свого життя.
Так, в Інстаграмі зірки з'явився кадр з бекстейджу фотосесії. На фото вагітна Джамала позує у ніжній, повітряній голубій сукні, обіймаючи животик. Схоже, нас очікують цікаві фото!
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