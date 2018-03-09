Погода, Новости, загрузка...
Неймовірна ніжність: Джамала показала кадр "вагітної" фотосесії (ФОТО)
09.03.2018 21:57
3861_70.jpg (15.7 Kb)

Відома співачка Джамала зовсім скоро вперше стане мамою, втім, не поспішає ні в декрет, далі знімаючись у шоу "Голос країни", де виступає тренером, а й активно ділиться з шанувальниками подіями зі свого життя.

Так, в Інстаграмі зірки з'явився кадр з бекстейджу фотосесії. На фото вагітна Джамала позує у ніжній, повітряній голубій сукні, обіймаючи животик. Схоже, нас очікують цікаві фото!

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) Мар 9, 2018 в 4:47 PST


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить