|В больнице скончался пострадавший от взрыва военный
|09.03.2018 22:00
|
Пострадавший от взрыва гранаты воин-доброволец АТО Игорь Яновский умер в городской больнице Днипра №16.
Мужчина получил тяжелые ранения и находился в крайне тяжелом состоянии, передает со ссылкой на .
Врачи ранее ампутировали ему часть руки.
По информации днепровского волонтера Михаила Тонконого Яновский в 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе 43-го батальона территориальной обороны.
2 марта в заброшенном доме в Днипре прогремел взрыв, от которого пострадал 29-летний мужчина. Полиция открыла производство по части небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов. По заключению взрывотехников, в руках у пострадавшего взорвалась ручная граната Ф-1.
Поделитесь статьей с друзьями