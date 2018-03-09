Пострадавший от взрыва гранаты воин-доброволец АТО Игорь Яновский умер в городской больнице Днипра №16.

Мужчина получил тяжелые ранения и находился в крайне тяжелом состоянии, передает со ссылкой на .

Врачи ранее ампутировали ему часть руки.

По информации днепровского волонтера Михаила Тонконого Яновский в 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе 43-го батальона территориальной обороны.

2 марта в заброшенном доме в Днипре прогремел взрыв, от которого пострадал 29-летний мужчина. Полиция открыла производство по части небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов. По заключению взрывотехников, в руках у пострадавшего взорвалась ручная граната Ф-1.

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