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Молодой футболист "Динамо" стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, - ВИДЕО
09.03.2018 22:02
Молодой футболист "Динамо" стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, - ВИДЕО
УЕФА назвала молодого украинца лучшим
Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков выбран игроком недели в Лиге Европы.
Молодой футболист "Динамо" стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, - ВИДЕО

На официальном сайте УЕФА завершилось голосование за лучшего игрока недели Лиги Европы.

Победу одержал полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, набрав 60% голосов. В матче с "Лацио" (2:2) Цыганков забил гол и сделал ассист.

На втором месте Генрих Мхитарян (33%), на третьем - Валон Бериша (4%), на четвертом - Марсело из "Лиона" (3%).

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