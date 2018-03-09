Молодой футболист "Динамо" стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, - ВИДЕО УЕФА назвала молодого украинца лучшим Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков выбран игроком недели в Лиге Европы. На официальном сайте УЕФА завершилось голосование за лучшего игрока недели Лиги Европы. Победу одержал полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, набрав 60% голосов. В матче с "Лацио" (2:2) Цыганков забил гол и сделал ассист. На втором месте Генрих Мхитарян (33%), на третьем - Валон Бериша (4%), на четвертом - Марсело из "Лиона" (3%). Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Италией

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