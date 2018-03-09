|Молодой футболист "Динамо" стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, - ВИДЕО
|09.03.2018 22:02
|
УЕФА назвала молодого украинца лучшимПолузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков выбран игроком недели в Лиге Европы.
На официальном сайте УЕФА завершилось голосование за лучшего игрока недели Лиги Европы.
Победу одержал полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, набрав 60% голосов. В матче с "Лацио" (2:2) Цыганков забил гол и сделал ассист.
На втором месте Генрих Мхитарян (33%), на третьем - Валон Бериша (4%), на четвертом - Марсело из "Лиона" (3%).
Поделитесь статьей с друзьями