Балканы столкнулись с усилением скрытого и явного давления со стороны России, заявил американский генерал Кертис Скапаротти во время выступления в комитете Сената США по вопросам вооружения.

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Он подчеркнул, что Вашингтон и НАТО должны сделать больше, чтобы удержать регион от дестабилизации, информирует svodka.net.

«Регион, относительно которого я сейчас озабочен – это собственно Балканы. Россия работает на Балканах, а мы оставили регион без внимания. Поэтому это регион, где у нас в будущем могут быть проблемы», – сказал Скапаротти, отвечая на вопрос о том, каким регионам в Европе, по его мнению, угрожает Россия.

Одна из балканских стран, Черногория, в прошлом году стала 29-м членом НАТО. Этот шаг резко раскритиковала Россия.

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Черногорская власть заявляла, что российские спецслужбы организовали попытку переворота в стране 2016 года накануне вступления в НАТО. Кремль эти заявления отвергал.

Россия продолжает иметь прочные военные и культурные связи с Сербией.

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