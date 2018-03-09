Во время заседания ОБСЕ временный поверенный в делах США Гарри Камиан назвал причины кризиса в Украине. Американский представитель в ОБСЕ заявил, что к нынешнему кризису в Украине привело нарушение Россией суверенитета страны Фото: osce.usmission.gov "В свете одного из комментариев, сделанных важным российским коллегой, относительно специального представителя Волкера и заявления российского делегата о том, что привело к конфликту в Украине, я хочу напомнить о четырех пунктах... Вопреки взглядам, высказанным российским делегатом сегодня, к конфликту на востоке Украины привело нарушение Россией территориальной целостности Украины", – подчеркнул Камина.Он также отметил, что к нынешнему кризису в Украине привело нарушение Россией суверенитета страны."То, что привело к текущему конфликту в Украине, поддерживает нынешний конфликт там и продолжает представлять наибольшую угрозу региональной стабильности и безопасности – это повторение и продолжение нарушений ряда важнейших принципов и обязательств, которые мы имеем в ОБСЕ", – добавил временный поверенный в делах США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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