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США в ОБСЕ обвинили Россию в военном конфликте на Донбассе
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09.03.2018 22:07
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Во время заседания ОБСЕ временный поверенный в делах США Гарри
Камиан назвал причины кризиса в Украине. Американский представитель
в ОБСЕ заявил, что к нынешнему кризису в Украине привело нарушение
Россией суверенитета страны Фото: osce.usmission.gov "В свете
одного из комментариев, сделанных важным российским коллегой,
относительно специального представителя Волкера и заявления
российского делегата о том, что привело к конфликту в Украине, я
хочу напомнить о четырех пунктах... Вопреки взглядам, высказанным
российским делегатом сегодня, к конфликту на востоке Украины
привело нарушение Россией территориальной целостности Украины", –
подчеркнул Камина.Он также отметил, что к нынешнему кризису в
Украине привело нарушение Россией суверенитета страны."То, что
привело к текущему конфликту в Украине, поддерживает нынешний
конфликт там и продолжает представлять наибольшую угрозу
региональной стабильности и безопасности – это повторение и
продолжение нарушений ряда важнейших принципов и обязательств,
которые мы имеем в ОБСЕ", – добавил временный поверенный в делах
США.
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