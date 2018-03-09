В пятницу, 9 марта, в Харькове в жилом 9-этажном доме произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"09 марта в 1:11 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в жилом девятиэтажном доме на проспекте Тракторостроителей, 87 в Харькове", - сообщили спасатели.

Известно, что горела квартира на третьем этаже. На момент прибытия пожарных ее уже полностью охватил огонь на площади 20 кв.м. "Горели мебель и домашние вещи. Густой дым попадал в лестничной клетки и распространялся вверх. Возникла угроза жителям верхних этажей", - отметили в ГСЧС.

12 жителей многоэтажки были эвакуированы. Никто из жильцов не пострадал. Однако во время тушения пожара спасатели обнаружили тело владельца квартиры 1940 года. В 1:52 огонь локализовали, а в 2:21 - ликвидирован.

На данный момент устанавливается причина возгорания.

Как сообщал svodka.net ранее, в ангаре на улице Стеценко в Киеве произошел пожар, вследствие которого сгорело четыре автобуса.

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