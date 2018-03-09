Компания Disney строит в штате Калифорния новый парк развлечений, посвященный «Звездным войнам». Парк будет называться «Star Wars: Galaxy’s Edge» ( «Звездные войны: край Галактики»).

Его строительство началось в 2016 году в районе Диснейленда. По замыслу архитекторов, он будет представлять собой вымышленную планету Батуу, информирует svodka.net.

Новый парк развлечений планируют открыть в 2019 году. Кроме того, Disney строит еще один парк по мотивам «Звездных войн» в штате Флорида.

Также Disney опубликовал снятое с дрона видео, которое показывает ход строительства парка.

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