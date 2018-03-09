В числе дестабилизирующих факторов, которые Украина может использовать в борьбе с Россией, внефракционный нардеп Дмитрий Ярош назвал мусульманский фактор, китайский фактор в Сибири и многомиллионную украинскую диаспору. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ярош: Эту империю нужно разрушить Скриншот: Телеканал ZIK / YouTube "У них есть куча дестабилизирующих факторов, которые Украина должна включать в действие. Это Северный Кавказ, это мусульманский фактор, это китайский фактор в Сибири, это многомиллионная украинская диаспора, с которой вообще никто не работает... Такое ощущение складывается... Россию можно подорвать изнутри", – заявил он.По словам Яроша, угроза украинской государственности будет оставаться до тех пор, пока существует "Российская империя"."Эту империю как империю нужно разрушить. Тогда Украина сможет как самостоятельное соборное государство развиваться", – сказал нардеп. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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