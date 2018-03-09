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Ярош: Россию можно подорвать изнутри
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09.03.2018 22:14
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В числе дестабилизирующих факторов, которые Украина может
использовать в борьбе с Россией, внефракционный нардеп Дмитрий Ярош
назвал мусульманский фактор, китайский фактор в Сибири и
многомиллионную украинскую диаспору. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Ярош: Эту империю нужно разрушить Скриншот:
Телеканал ZIK / YouTube "У них есть куча дестабилизирующих
факторов, которые Украина должна включать в действие. Это Северный
Кавказ, это мусульманский фактор, это китайский фактор в Сибири,
это многомиллионная украинская диаспора, с которой вообще никто не
работает... Такое ощущение складывается... Россию можно подорвать
изнутри", – заявил он.По словам Яроша, угроза украинской
государственности будет оставаться до тех пор, пока существует
"Российская империя"."Эту империю как империю нужно разрушить.
Тогда Украина сможет как самостоятельное соборное государство
развиваться", – сказал нардеп.
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