Европейская комиссия утвердила предложение относительно новой программы финансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд. евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ, передает со ссылкой на .

"Сегодняшнее предложение следует по запросу украинской власти. Хотим, чтобы страна имела стабильную экономику и продолжила структурные реформы, которые были достигнуты во время трех предыдущих программ финансирования Украины", - говорится в заявлении.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что предложение о четвертую программу макрофинансовой помощи свидетельствует о обязательства ЕС относительно солидарности с Украиной.

Предложение Еврокомиссии относительно четвертой программы для Украине подлежит утверждению Европейским парламентом и Советом ЕС.

На сегодняшний день Украина получила за тремя предыдущими программами MFA кредитов на сумму 2,81 миллиарда евро с начала 2014 года: 1,61 миллиарда евро были выделены в 2014-2015 годах в рамках двух предыдущих программ MFA и 1,2 миллиарда евро в 2015-2017 годах как часть третьей программы.

Украина выполнила 17 из 21 политических обязательств, связанных с третьим траншем в размере 600 миллионов евро, которые могли бы быть предоставлены Украине во время третьей программы MFA. Четыре меры не были введены до момента окончания срока действия пособий в январе 2018 года и не выплатила последний транш.

Комитет по миграции Совета Европы призвал российские власти прекратить всю финансовую и военную поддержку нелегальных вооруженных групп в Донецкой и Луганской областях, обеспечить уважение прав человека в Крыму и обеспечить беспрепятственный доступ к Крыму международных организаций.

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