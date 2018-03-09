Все это железо везлось Рубаном некоему конечному адресату и скорее только – не для того, чтобы устроить праздничный фейерверк в честь 8 марта.

В стиле верхового лесного пожара по Сети полыхнул скандал о задержании такого себе Рубана, о котором мы подробно писали несколько раз еще в 2015-2016 годах. Желающие могут воспользоваться поиском ресурса и найти все статьи, в которых упоминался этот персонаж. Мы же рекомендуем к обязательному прочтению статью «Бенефис лицедеев» от 22 сентября 2015 года, где мы пытались разобраться в легенде Рубана, которую он выдает как собственную биографию, информирует svodka.net.

Давно установлено, что этот персонаж работает под крышей Вити Медведчука, кума и личного друга Путина. Также известно, что вокруг себя он создал очень подозрительную группировку «офицерский корпус». В самые тяжелые времена крупных сражений, «офицеры» этого корпуса не встали в строй ВСУ, а занимались другими вопросами. При этом сам Рубан и его люди беспрепятственно попадали на оккупированные территории, где их встречали как своих. Чуть позже под флаги Рубана стал гонщик с позывным «Моча» и стал гнать такое, что уже ни на какую голову не налазило. Его и раньше заносило, но тут его поперло, как из лопнувшего фекального коллектора. В итоге он тоже стал ездоком в оккупированный Донецк, о чем мы писали подробно. Потом к этой компании примкнула специалистка по художественному голоданию – Гадя и перехватила роль фекального фонтана у гонщика.

В общем, художества Рубана просто кричали несколькими отдельно тяжелыми статьями УК, но он отделывался мелким испугом, как и его знаменитые подельники. Правда, Моча как-то знатно принял в табло, но это уже было делом рук поклонников его талантов, хотя и по нему уже давно рыдала одна из хат на «Кучмовке», что находится рядом со станцией киевского метрополитена «Лукьяновская».

Но потом Рубан стал меньше светиться на публике, а по столице уже не было видно огромных Тойота «Тундра» с логотипом «офицерского корпуса». Откровенно говоря, была мысль о том, что с ним провели воспитательную работу в СБУ, где пояснили, чем закончатся его поездки к Захарченко и другим фельдмаршалам из Донецка. Надо сказать, что положительным итогом работы СБУ, является не только процессуальная реализация материалов (открытие уголовного производства с передачей в суд), но и пресечение преступной деятельности лица или группы лиц на стадии оперативной разработки информации. Была мысль о том, что именно так все и произошло, Рубану на пальцах пояснили его перспективы и он таки заткнулся. Но все оказалось не так.

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Сейчас идет информация о том, что Рубана прихватили при проводке транспорта с оружием из оккупированных районов Донецкой области на подконтрольную правительству Украины территорию. По тем фото и видео, которые доступны в Сети, запас действительно знатный — от минометов и мин к ним до автоматов Калашникова и прочих вооружений.

Если все обстоит именно так, как гласит первичная информация, то оказывается, что транспорт был загружен на той стороне и без проблем прошел КПП оккупантов, а прихватили его уже на нашей стороне. То есть, с оккупантом у Рубана нет никаких проблем. Там он легко получает оружие, проезжает определенное расстояние, где наверняка, транспорт подвергается неоднократному досмотру, но вопросов ни к Рубану, ни к специфическому грузу там не возникло.

Из этого следует, что сам Рубан, и его офицерский корпус, работали и работают на Москву, являясь российскими офицерами. Раз так, то Моча и Гадя-Дупа – работают на того же хозяина. Далее, все это железо везлось некоему конечному адресату и скорее только – не для того, чтобы устроить праздничный фейерверк в честь 8 марта. То есть, на нашей стороне груз ждали и готовы были где-то применить. В общем, летчик-космонавт вез нам войну в тыл.

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Если все обстоит именно так, как оно выглядит по первым сообщениям, то это означает, что Рубану отпустили поводок и просто документировали его связи. Задержание «на горячем» свидетельствует о полном контроле ситуации, а реализация оперативной информации произошла в таком виде, что она имеет однозначные судебные перспективы.

Теперь у лиц, так или иначе связанных с Рубаном, начинается новая жизнь, полная неожиданностей и сюрпризов. Те, кто не успеет смыться, имеют прекрасные перспективы и возможности освоить «мурку» или способы готовки пищи «на кипятиле»*, а также – научиться «поднимать чиф»* в «трамбоне»*.

Но есть еще одно соображение, которое не может не радовать. Если удалось так четко задокументировать Рубана после года его ухода в тень, то можно быть уверенными в том, что прямо сейчас, «ведут» и других известных деятелей, с которыми говорить по-хорошему уже рука не поднимается. Скорее только, им тоже следует иметь в виду, что тигровые креветки – хорошая и полезная пища, но «баланда и кашло»*, тоже станут настолько желанными, что «похмырить»* ими будет за счастье.

В общем, ждем официальных подтверждений этой информации, которая может указать на то, что наши спецслужбы уже набрали нужные кондиции и работают как надо, а раз так – незаметно вплоть до таких вот развязок.

Примечания – арестантский жаргон:

*Кипятило – кипятильник из которого делают подобие электрической плиты;

*Поднимать чиф – заваривать очень крепкий чай – чифир;

*Трамбон – большая металлическая кружка в которой готовят пищу и заваривают чифир;

*Баланда и кашло – первое и второе тюремное блюдо;

*Хмырить – употреблять тюремную пищу.

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