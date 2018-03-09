Россия удваивает усилия по контролю за морскими коридорами Арктики, но НАТО "не отстает", отметил командующий силами НАТО в Европе, американский генерал Кертис Скапаротти. Скапаротти считает, что США и НАТО не дожны приостанавливать модернизацию оружия Фото: EPA По его словам, РФ модернизирует ключевые позиции военной техники, но в то же время не приостановила усилия по дестабилизации Запада.Скапаротти отметил, что США и НАТО не должны приостанавливать модернизацию, иначе перестанут господствовать в тех областях, в которых доминируют сейчас.Генерал также сказал, что Россия удваивает усилия по контролю за морскими коридорами Арктики, но, по его словам, НАТО "не отстает".В июне 2017 года глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, следовательно НАТО необходимо быть начеку, чтобы не допустить сценария аннексии Крыма и вторжения в Восточную Украину.1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс, "не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал" и с 1 декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства".Также, по словам главы Кремля, уже началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов".Президент РФ рассказал о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.В Белом доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых угроз. Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт отметила, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности с 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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